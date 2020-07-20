Написавший «Уральскую рябинушку» композитор умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался композитор Евгений Родыгин. Автор песни «Уральская рябинушка» в 2020 году отметил свое 95-летие. Скорая приехала, когда он был еще жив.

Родыгин умер 19 июля, сообщил портал E1.RU со ссылкой на несколько источников. Один из собеседников издания уточнил, что композитор внезапно почувствовал себя плохо.

«Похоже, что от жары. Когда скорая приехала, он еще был жив», — рассказал друг семьи музыканта. Приехавшая по вызову бригада скорой не смогла спасти пожилого мужчину.

Смерть Евгения Родыгина ТАСС подтвердили в Союзе композиторов Свердловской области. Информация о том, где и когда состоится прощание с композитором, появится позднее.

Народный артист РФ Родыгин в 2010 году вошел в состав почетного секретариата Союза композиторов России. За время работы в Уральском народном хоре написал песни, многие из которых стали популярны. Среди них были «Уральская рябинушка» («Ой, рябина кудрявая»), «Белым снегом», «У границы» и другие произведения. Композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии. Был почетным гражданином Свердловской области и Екатеринбурга.