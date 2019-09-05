«Написание книги — это мытарство». Волочкова презентовала свои мемуары в Петербурге
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова презентовала в Санкт-Петербурге свою новую книгу — мемуары «Плата за успех». Об этом сообщило ИА Nation News.
«Написание книги — это мытарство. Но так же было и с первой книгой», — призналась артистка.
Она рассказала, что сначала была надиктовка текста, которая заняла в общей сложности 30 часов. Волочкова пожалела редакторов, поскольку, по ее словам, они были вынуждены слушать истории из ее жизни.
Балерина пояснила, что ей пришлось за свою жизнь одолеть немало препятствий, и любой мужчина может позавидовать ее стойкости.
«Я иду по жизни как воин. Поверьте, это нелегко», — сказала танцовщица.