«Написание книги — это мытарство. Но так же было и с первой книгой», — призналась артистка.

Она рассказала, что сначала была надиктовка текста, которая заняла в общей сложности 30 часов. Волочкова пожалела редакторов, поскольку, по ее словам, они были вынуждены слушать истории из ее жизни.

Балерина пояснила, что ей пришлось за свою жизнь одолеть немало препятствий, и любой мужчина может позавидовать ее стойкости.

«Я иду по жизни как воин. Поверьте, это нелегко», — сказала танцовщица.