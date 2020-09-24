«Напьется, и прибить может». Соседи рассказали о курянке, обматерившей своего ребенка в такси

Соседи, родственники и знакомые жительницы Курска, попавшей на камеру такси во время матерного разговора с собственным ребенком, рассказали о ней много интересного, но еще важнее то, о чем они умолчали.

Например, мамы с детской площадки наотрез отказались обсуждать ее поведение и отношение к детям.

«Это же ее дело, если бы мы были без детей, не боялись за свою жизнь и жизнь своих детей, мы бы поговорили», — сказал одна из женщин.

Отец Захара, младшего сына Екатерины, заявил, что ожидал чего-то подобного, но от дальнейших комментариев отказался.

Источник фото: телеканал «360»

Ее мать очень эмоционально попросила журналистов не лезть в душу. «Раньше надо было спрашивать, потому что сколько раз говорили, никому до этого дела не было», — заявила она и ушла.

Соседка Екатерины по площадке Галина Мазурина сообщила, что женщина, если трезвая и не буянит, то очень разумная и трудолюбивая.

«Когда пьет становится агрессивной, никакой, ей ничего абсолютно не нужно, только куда-нибудь бежать, гуляет с пьяницами-наркоманами. Срывается в запой ежемесячно, становится невменяемой, будто все внутри у нее полыхает. Она и прибить может, не осознает, что делает», — рассказала Галина Николаевна.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее «360» сообщал, что скандальным видеороликом заинтересовались в следственном управлении Следкома по Курской области.

К расследованию ситуации подключились и курские социальные службы. Мария Бикмухаметова, начальник отдела образования, опеки и попечительства администрации Це­нтрального округа города сообщила, что младшего сына Екатерины Захара забрал отец.

«В отношении старшего Владислава однозначно будет обращаться в суд с просьбой о лишении родительских прав. Пока он останется с бабушкой, мать здесь не живет, и ребенок будет в безопасности», — уточнила она.

Сама Екатерина ничего в свою защиту не сказала. Оправдываться она не стала, потребовав прекратить съемку.