Напавший на врача-педиатра мужчина предстанет перед судом в Петербурге

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинение мужчине, который напал на врача-педиатра. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он распылил в глаза медику перцовый баллончик.

Все произошло 18 января. Мужчина пришел в одну из детских поликлиник в Невском районе. В какой-то момент он поскандалил с врачом-педиатром. Но словесной перепалки мужчине оказалось мало, и он распылил в лицо оппоненту перцовый баллончик.

Теперь его будут судить за хулиганство с применением насилия, а также за причинение легкого вреда здоровью. Сообщается, что обвиняемому 34 года, он уроженец Архангельской области. Уголовное дело уже направлено в Невский районный суд города.

Ранее подобный инцидент произошел в одной из больниц Саратова. Там один из пациентов разозлился из-за того, что его попросили надеть маску. Мужчина с силой толкнул женщину-медика, та упала и ударилась головой о дверь.