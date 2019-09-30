Напавших на российских пограничников браконьеров из КНДР арестовали на 2 месяца

«Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — заявил Гаенко.

Политолог объяснил, зачем браконьеры КНДР нарушают экономические зоны РФ Подробнее

Инцидент в Японском море произошел 17 сентября. Неподалеку от банки Кито-Ямато, расположенной в исключительной экономической зоне России, российские пограничники заметили 11 мотоботов и две шхуны КНДР. Корейцы занимались незаконным промыслом. Произошло задержание, но находящиеся на одной из шхун люди оказали сопротивление. Погиб один из северокорейских рыбаков, ранено трое пограничников из России. Во время операции был задержан 161 браконьер.

Временный поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп был вызван в российское министерство иностранных дел для объяснений. Внешнеполитическое ведомство потребовало от Пхеньяна принять меры и приложить максимум усилий, чтобы подобная ситуация не повторилась.