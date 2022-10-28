Напавших на посольство и офис Россотрудничества украинцев заочно арестовали в Москве | 360°

Общество 28 октября 2022, 18:02 Напавших на посольство и офис Россотрудничества украинцев заочно арестовали в Москве Басманный суд арестовал украинцев за нападение на посольство РФ и офис Россотрудничества Википедия

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В Москве заочно арестовали двух граждан Украины за нападение на здание российского посольства России и офис Россотрудничества в Киеве. Решение о заключении их под стражу вынес Басманный суд, сообщило РИА «Новости».

Речь идет о Сергее Бондаре и Сергее Филимонове. Оба обвиняются по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации или осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360), а также по статье о надругательстве над государственным флагом РФ (ст. 329). Бондаря и Филимонова объявили в международный розыск.

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Надругательства над флагом и нападение на российское посольство обвиняемые совершили в Киеве в 2016 году, в 2018 году они напали на офис Россотрудничества.

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Весной 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о санкциях против Россотрудничества и ряда других российских юридических лиц.