Напавшему с кулаками на таксиста в Саратове грозит штраф или арест

Избившего таксиста в Саратове мужчину нашли. Драка в машине грозит ему штрафом, арестом до 15 суток или обязательными работами. Вопросы могут появиться и у комиссии по делам несовершеннолетних.

На агрессивного пассажира уже составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, сообщил Telegram-канал «RT на русском». Документы передали в КНД.

Саратовский таксист пострадал за отказ везти семейную пару с ребенком. Взрослые не предупредили при заказе машины, что с ними будет пятилетний мальчик. Детского кресла у водителя не оказалось, поэтому ехать он не хотел. Начался скандал, и отец ребенка ударил мужчину по лицу. Конфликт с пассажирами таксист записал на видеорегистратор.

Водитель обратился в полицию, снял побои и написал заявление. Его история приобрела широкий резонанс. Коллеги мужчины планируют устроить бойкот. Депутаты назвали проблему надуманной, хотя согласились с необходимостью регулировать работу агрегаторов.