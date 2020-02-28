Напавшему с кулаками на таксиста в Саратове грозит штраф или арест
На агрессивного пассажира уже составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, сообщил Telegram-канал «RT на русском». Документы передали в КНД.
Саратовский таксист пострадал за отказ везти семейную пару с ребенком. Взрослые не предупредили при заказе машины, что с ними будет пятилетний мальчик. Детского кресла у водителя не оказалось, поэтому ехать он не хотел. Начался скандал, и отец ребенка ударил мужчину по лицу. Конфликт с пассажирами таксист записал на видеорегистратор.
Водитель обратился в полицию, снял побои и написал заявление. Его история приобрела широкий резонанс. Коллеги мужчины планируют устроить бойкот. Депутаты назвали проблему надуманной, хотя согласились с необходимостью регулировать работу агрегаторов.