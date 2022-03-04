Напавшему на автоинспектора водителю ужесточили наказание на Кубани

В Краснодарском крае осудили водителя, который ударил сотрудника полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В июне прошлого года 23-летний автомобилист нарушил правила дорожного движения. Он повздорил с полицейским и ударил его по лицу. Сначала молодого человека приговорили к году и шести месяцам условно.

Сторона обвинения сочла это наказание чересчур мягким и добилась его ужесточения. В результате суд сменил условный срок на реальный.