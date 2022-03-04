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    04 марта 2022, 15:29

    Напавшему на автоинспектора водителю ужесточили наказание на Кубани

    Оксана Лавнюженко

    В Краснодарском крае осудили водителя, который ударил сотрудника полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

    В июне прошлого года 23-летний автомобилист нарушил правила дорожного движения. Он повздорил с полицейским и ударил его по лицу. Сначала молодого человека приговорили к году и шести месяцам условно.

    Сторона обвинения сочла это наказание чересчур мягким и добилась его ужесточения. В результате суд сменил условный срок на реальный.