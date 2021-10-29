Напавшего со стулом на полицейских в московском ресторане отправили в СИЗО

Пресненский суд Москвы отправил напавшего на полицейского со стулом в ресторане на Арбате мужчину в изолятор на два месяца. Ему светит серьезный срок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд избрал Ковалеву В. А. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 декабря», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Ранее в МВД Москвы сообщили, что полицейские 28 октября пришли в один из ресторанов на Арбате с проверкой соблюдения ковидных ограничений. Мужчина 1991 года рождения вспылил, схватил стул и набросился на правоохранителей: он сорвал с одного из полицейских жетон и ударил его по руке. Напавшего тут же задержали.

По сообщению СМИ, арестованный работал в ресторане барменом. Так бурно он отреагировал на требование закрыть заведение. Его подозревают в преступлении по уголовной статье «Применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для его здоровья». Если вину бармена докажут, ближайшие пять лет он может провести за решеткой.