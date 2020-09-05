Напавшего с отверткой на бывшую жену в Заинске доставили на допрос. Видео

Мужчину, напавшего с отверткой на бывшую жену в Заинске, доставили в отдел МВД. Видео предоставили в МВД Татарстана.

Подозреваемого доставили в отдел МВД по Заинскому району для передачи в Следственный комитет. Перед этим оперативники одной из поисковых групп задержали его в лесополосе.

После преступления подозреваемый скрылся на машине. Автомобиль потом нашли в 25 километрах от города. Мужчина спрятал его в высокой траве в поле, а ключи выбросил.

«Был объявлен план „Перехват“. На поиски была ориентирована большая часть отдела полиции по Заинскому району», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина напал на свою бывшую жену и многодетную мать в магазине Заинска. Отверткой он нанес женщине больше 10 ударов по различным частям тела.

В пресс-службе регионального главка СК рассказали, что ранее пострадавшая подала на бывшего супруга заявление об изнасиловании. После этого он начал за ней следить. Когда местная жительница направилась в магазин, он пошел за ней и в итоге напал. Затем подозреваемый сбежал. Женщину доставили в больницу, она лежит в реанимации в тяжелом состоянии, но ее жизни ничего не угрожает.

Знакомые и родные женщины рассказали, что бывший муж преследовал ее давно. Пока пара была вместе, он постоянно ее ревновал, а полтора месяца назад сильно избил и сломал ребро.