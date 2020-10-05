Напавшего на женщину петербургского врача уволили

Против заместителя главного врача 26-й горбольницы Санкт-Петербурга Владимира Брацлавского завели уголовное дело по статье «хулиганство». Он напал в магазине на женщину с ребенком.

«Уже возбуждено уголовное дело, соответственно, его расследованием занимаются правоохранительные органы. По информации из больницы с сегодняшнего дня с ним прекращены трудовые отношения», — рассказала «360» пресс-секретарь Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Ольга Рябинина.

«4 октября в полицию Курортного района Санкт-Петербурга с заявлением обратилась местная жительница. Женщина сообщила, то накануне в супермаркете у нее произошел конфликт с неизвестным мужчиной, который нанес ей телесные повреждения. Данное заявление полицейские зарегистрировали в установленном порядке», — объяснил «360» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

Он добавил, что полицейские опросили свидетелей и на основании полученных сведений возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Также они установили личность оппонента заявительницы и доставили его в отдел полиции для допроса.

«У него изъяли травматический пистолет. По итогу проведения с ним процессуальных действий мужчина был в качестве подозреваемого привлечен в рамках данного уголовного дела. Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого», — заключил Степченко.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина с пистолетом угрожает женщине на парковке. В нем узнали человека, похожего на анестезиолога-реаниматолога Владимира Брацлавского. По версии пострадавшей Елены Кочетковой, он напал на нее из-за замечания по поводу слишком громкого разговора по телефону в магазине в Зеленогорске. Затем мужчина продолжил конфликт на парковке, угрожая как женщине, так и ее мужу.

Сам доктор заявил, что не избивал женщину, и обвинил ее и ее мужа в вымогательстве. Однако сотрудники магазина, где произошло столкновение, подтвердили, что мужчина действительно избил потерпевшую.