Напавшего на врача мужчину осудят на Урале

В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, который напал на врача скорой помощи. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Нападение произошло в начале июля. Сотрудники скорой приехали на вызов к пациенту и увидели еще одного мужчину в квартире. Он вел себя агрессивно и размахивал ножом. Врач вместе с пациентом вышел на улицу, однако мужчина пошел за ними и ударил медика деревянной палкой. Уголовное дело в отношении уральца рассмотрит мировой судья города Каменск-Уральский.