Напавшего на Памфилову мужчину арестовали

Залезшего в дом к главе ЦИК Элле Памфиловой мужчину арестовали на 1 месяц и 30 суток — до 6 ноября. До этого в его отношении было возбуждено уголовное дело о разбое.

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Поздно вечером 6 сентября в дом к Элле Памфиловой в Истринском районе Подмосковья залез неизвестный мужчина в маске. Он напал на хозяйку и ударил ее несколько раз шокером. Но Памфилова не растерялась и кинула в него стул. В итоге мужчина убежал, а руководитель Центральной избирательной комиссии обратилась в полицию.

Стажи порядка 7 сентября задержали вора. По данным СМИ, в ходе допроса он признал свою вину. Мужчина рассказал, что не собирался нападать на хозяйку дома. Он хотел найти еду. По словам нападавшего, он и вовсе не знал, кто живет в доме.

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Журналисты узнали и о личности преступника. Им оказался житель Казахстана Башит Карабалаев. По его словам, после приезда в Россию он потерял документы. С работой у него тоже не складывалось.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета.

Сама Памфилова на следующий день после случившегося вышла на работу. Она заявила, что чувствует себя нормально.