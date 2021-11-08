Нападения на школы предложили приравнять к терроризму в России

Нападения на российские школы необходимо приравнять к террористическим действиям. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ларису Фальковскую.

«Просим рассмотреть Совет Федерации в качестве законодательной инициативы и приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», — заявила представитель ведомства на заседании круглого стола в верхней палате парламента, посвященного безопасности детей.

В мае 2021 года студент Ильназ Галявиев пришел с ружьем в казанскую школу № 175 и открыл огонь по людям. Он застрелил девять человек. Ранения получили 24 человека. Стрелку грозит пожизненное лишение свободы. На первых допросах он заявил, что ненавидит все человечество.

Басманный суд Москвы в начале октября решил оставить Галявиева под арестом до 11 января 2022 года. В июне его возили в НИИ имени Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие предположило, что молодой человек невменяем.

Несколько дней назад силовики прямо на лекции задержали первокурсника одного из вузов Ростова-на-Дону за призывы в социальных сетях к расстрелу студентов и преподавателей. Парень заявил, что он друг Галявиева.