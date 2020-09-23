Нападения на бригады скорой помощи в Санкт-Петербурге сократились
Главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Алексей Бойков рассказал, что в Санкт-Петербурге количество нападений на бригады скорой помощи значительно сократилось. Об этом сообщил телеканал «Петербургский дневник».
Известно, что в прошлом году таких инцидентов было 62. А с январь по сентябрь этого года их всего 29.
«Нападений действительно стало меньше. Изменилось и отношение петербуржцев к скорой помощи», — рассказал Бойков. Он уточнил, что горожане также стали чаще пропускать машины скорой.