Общество 05 февраля 2024, 11:59 Нападавшего на собак амурского тигра в Приморье отправят в хоспис Гендиректор Арамилев: амурского тигра с больными лапами отправят в хоспис piqsels

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Пойманного в Черниговском районе Приморья амурского тигра обследовали и обнаружили проблемы с лапами из-за давнего огнестрельного ранения. Его поместили на карантин и через месяц отправят в хоспис, сообщил РИА «Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Животное, по его словам, почувствовало себя лучше. Тигр стал вести себя так, как положено этому хищнику — прятаться от людей и укрывать свою еду. Сергей Арамилев сказал, что он не делал этого из-за больных лап.

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«Сейчас тигр проходит обязательный карантин, и где-то через месяц его можно будет отправить в хоспис», — сказал он.

Нападавшего на собак тигра отловили возле села Дмитриевка в середине декабря. Он вел себя агрессивно из-за боли — при обследовании у животного нашли застарелое огнестрельное ранение. Пуля попала в левую лопатку и вышла через переднюю лапу, началось воспаление. Зверь находился в тяжелом состоянии.

Амурского тигра внесли в Красную книгу, охоту на него запретили. «Известия» сообщили, что в Хабаровском крае за убийство и попытку продать тушу этого животного трех человек отправили в тюрьму на срок от четырех лет.