    24 декабря 2019, 19:29

    Наоми Кэмпбелл возглавила рейтинг стильных женщин 2019

    Александр Кушак

    Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл стала одной из самых стильных женщин 2019 года по версии журнала Vogue. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Как заметили журналисты мира моды, в течение последних 12 месяцев в гардеробе модели преобладали наряды брендов Valentino, Versace и Alexander McQueen.

    В рейтинг самых стильных женщин попала также английская киноактриса Джемма Чан. С помощью стилистки Ребекки Корбин-Мюррей для красной ковровой дорожки актрисе удается создавать гламурные, но в то же время комфортные образы.

    Американская певица и дизайнер Рианна оказалась на третьей позиции. Исполнительница получила статус одной из самых стильных не только благодаря собственному модному бренду Fenty, но и потому, что участвовала в коллаборациях с мировыми марками. Также, звезда помогала развиваться начинающим дизайнерам, написал сайт телеканала «Мир 24».

    В пятерке самых стильных еще оказались Фиби Уоллер-Бридж и британская модель Адвоа Абоах.