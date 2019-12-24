Наоми Кэмпбелл возглавила рейтинг стильных женщин 2019

Как заметили журналисты мира моды, в течение последних 12 месяцев в гардеробе модели преобладали наряды брендов Valentino, Versace и Alexander McQueen.

В рейтинг самых стильных женщин попала также английская киноактриса Джемма Чан. С помощью стилистки Ребекки Корбин-Мюррей для красной ковровой дорожки актрисе удается создавать гламурные, но в то же время комфортные образы.

Американская певица и дизайнер Рианна оказалась на третьей позиции. Исполнительница получила статус одной из самых стильных не только благодаря собственному модному бренду Fenty, но и потому, что участвовала в коллаборациях с мировыми марками. Также, звезда помогала развиваться начинающим дизайнерам, написал сайт телеканала «Мир 24».

В пятерке самых стильных еще оказались Фиби Уоллер-Бридж и британская модель Адвоа Абоах.