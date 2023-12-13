Общество 13 декабря 2023, 15:30 НАОМ: стоимость новогоднего корпоратива в Москве в среднем составляет 40 тыс. рублей на человека

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Стоимость новогоднего корпоратива в Москве начинается от 15-20 тысяч рублей на человека. В среднем один сотрудник обойдется компании в 40-50 тысяч рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

Подъем цен на услуги подрядчиков был зафиксирован уже в сентябре. Самой популярной датой для торжества стало 22 декабря.

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Отмечается, что наиболее востребованными на период корпоративов оказались SHAMAN, Zivert, «Моя Мишель» и Леонид Агутин.