Намерение упростить получение вида на жительство для IT-специалистов поддержали в Госдуме

В России хотят упросить получение вида на жительство для специалистов в сфере IT. Такое предложение поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он отметил, что в страну необходимо привлекать высокопрофессиональные кадры, сообщил RT.

«И Китай, и США по всему перекупают лучшие „мозги“ не только в IT-сфере — вообще в любых сферах, где у них недостаточно компетенций. Приглашают к себе, дают льготы, хорошие зарплаты. Поэтому, конечно, мы находимся в высококонкурентной среде. Задача — удержать, привлечь, развивать максимально высокопрофессиональные кадры. То, что в IT-сегменте такие льготы предполагаются, считаю, будет весьма полезным», — отметил депутат.

Он добавил, что перед властями стоит задача не только привлекать новые высококвалифицированных специалистов, но и удерживать своих от эмиграции.

Ранее стало известно, что второй пакет мер поддержки IT-отрасли в России предусмотрит упрощение для IT-специалистов получения вида на жительства, а также льготную ипотеку и кредитование.