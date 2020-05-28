«Нам второй Чернобыль не нужен»: дагестанские женщины пригрозили сжечь 5G-вышку

Против прогресса и технологий — женщины из дагестанского села Новый Чиркей. Они очень возмущены установкой скоростного интернета 5G, и угрожают сжечь вышку, если ее немедленно не снимут.

«Как крысы приехали сюда, установили и убежали. Мы, народ села, все против. Нам второй Чернобыль абсолютно не нужен», — категорично заявила представитель деревни на совместной сходке.

«Здесь у нас в селе не собираются открывать ни кораблестроение, ни научные открытия, ни связи с космосом», — отметила она, возмутившись тем, что «ее переименовали 5G, теперь говорят высокоскоростной интернет».

Сельчане предпочли бы вместо установки интернета смену неисправного трансформатора.

«Для чего нам эта вышка? Здесь школы, здесь садики, здесь стадионы, все дети, нам это излучение, второй Чернобыль абсолютно не нужен», — указала противница телекоммуникаций.

«Если наши требования не будут услышаны, то мы сами возьмем и сожжем эту вышку. Пожалуйста, примите меры», — заключила она.