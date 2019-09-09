Российские хайлайнеры, которые в день 872-летия Москвы поставили мировой рекорд, пройдя между небоскребами, рассказали о сложностях. По их словам, рекорду препятствовали чиновники, волнение и туман.

«Первый выход мой был в полный туман. Видимость была в 15-20 метров. Очень необычно было, но я прошел с первой попытки без срывов. Потом интересный был выход ночью, без света. Тоже очень красиво было. И еще запомнился момент, когда мы вдвоем с другом Максимом Кагиным вылезли на стропу и балансировали», — рассказал «360» хайлайнер Александр Грибано.

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По его словам, пройти по стропе, несмотря на погодные условия, было не так сложно. Для канатоходцев важно иметь ориентир перед глазами, но некоторым вообще удается пройти с завязанными повязкой глазами.

«Когда мы в первый день только натянули, то, по-моему, до 50-го этажа видимость была хорошая, а выше были облака. И мы стропу натянули, но видимость была всего 10 метров. И по ней пробовали ходить, тренировочные шаги делали. Вот это было незабываемо, так круто. Уходишь, вокруг тебя ничего нет, ты одинокий, 10 метров стропы только видно», — добавил Геннадий Скрипко.

Скрипко рассказал, что в этот раз, когда за ними наблюдали множество зрителей. Когда их прохождение транслировалось по телевидению, было особенно волнительно и ноги даже становились ватными.

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«Проект был сумасшедший. Рекорд — это фигня. Самое главное, что мы смогли пробить все кабинеты. <…> Каждый чиновник, каждый начальник объекта, каждый, с кем мы сталкивались, запрещал. Потому что это незнакомо для людей. Думают, что очень опасно. Каждый старался не брать на себя ответственность и отказывал», — заметил Скрипко.

Оба хайлайнера пообещали, что впереди еще будут рекорды — у них множество идей. Однако какую новую вершину они отправятся покорять, не говорят.

«Идей просто куча. У нас не хватает финансов их реализовывать. Нужно куда-то ездить, что-то покупать, куда-то везти. Если это городские идеи — с кем-то договариваться, чтобы разрешили. Это сложно дается», — рассказал Грибано.

Рекорд был поставлен 7 сентября. Семь спортсменов прошли по стропе, натянутой между небоскребами «Око» и Neva Towers на высоте 350 метров.