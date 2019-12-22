МВД Татарстана организовало «учения», по легенде которых во время массовых беспорядков люди нападают на сотрудников правоохранительных органов. В роли нарушителей выступили девятиклассники. МВД это отрицает. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором одноклассники комментируют «приключения» своих товарищей.

Один из учеников рассказал «360», что сотрудники МВД ясно сказали девятиклассникам, что они будут имитировать нарушителей.

«Нам отчетливо сказали: „Вы имитируете нарушителей“. И проводились они (учения — прим. „360“) сотрудниками МВД. Они лишь толкали „щитами“ и забирали, скручивали», — рассказал школьник.

На видеозаписях, попавших в распоряжение «360» видно, как сотрудники правоохранительных органов бросают на снег школьников. А одному девятикласснику заламывают руку. Но вскоре отпускают, и ребенок победно поднимает руки вверх и улыбается.

За кадром одноклассники комментируют происходящее за стеклом. Ребята смеются, обсуждают, кто из их однокашников угодил в снег в этот раз и предлагают присоединиться к «операции», чтобы создать массовость. Также они обсуждают дубинки, которые сотрудники МВД держат в руках.

— Это не железные, а резиновые дубинки.

— Ну, для учений сойдет.

— Это очень жесткая резина. Один раз по почкам — и нет его.

«О, Дэнчика поймали», — комментирует один из школьников. «Лютые забивные! Давайте шоу дальше», — продолжают одноклассники.

«Смотри, они сейчас друг друга ушатают», — говорит один из свидетелей потасовки за кадром.

Ранее еще один школьник рассказывал «360», что девятиклассникам давали установку вести себя «безбашенно», но дети не ожидали, что к ним будут применять физическую силу.

«Нам сказали, что мы должны вести себя безбашенно — щит пнуть, потолкать их. А они будут пробовать какую-то тактику. Нам не говорили, что нас там будут заламывать, моего друга вообще через бедро кинули. Пальцы кто-то повредил», — рассказал ученик.

Полиция Татарстана заявила, что проводит проверку о жестоком обращении со школьниками. В первом пресс-релизе правоохранители заявили, что девятиклассников привлекли к учениям «в качестве статистов», а роли «нарушителей» исполняли сами полицейские, одетые в гражданское. Однако вскоре текст был удален с сайта и опубликован заново, но уже без фразы о «статистах».