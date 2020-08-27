«Мы и в советское время работали под санкциями. Просто раньше это по-другому называлось, так что нам не впервой», — рассказал специалист.

По его словам, американские рестрикции не смогут сильно «напакостить». При худшем сценарии работа замедлится на какое-то время, а потом все пойдет как раньше. Он заметил, что всегда есть обходные пути.

«Это как с французским сыром: вроде бы санкционнный запрещенный продукт, но в магазинах продается», — добавил собеседник информагентства.