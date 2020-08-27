«Нам не впервой». Эксперт — о санкциях США против свердловского военного НИИ
Профессор УрФУ, доктор химических наук Евгений Уломский заверил ИА Ura.ru, что санкции США не смогут сильно навредить работе 48-го ЦНИИ в 19-м военном городке Екатеринбурга.
«Мы и в советское время работали под санкциями. Просто раньше это по-другому называлось, так что нам не впервой», — рассказал специалист.
По его словам, американские рестрикции не смогут сильно «напакостить». При худшем сценарии работа замедлится на какое-то время, а потом все пойдет как раньше. Он заметил, что всегда есть обходные пути.
«Это как с французским сыром: вроде бы санкционнный запрещенный продукт, но в магазинах продается», — добавил собеседник информагентства.