Налоговый вычет за услуги психологов предложили в России

За визит к психологу россияне смогут получить налоговый вычет. В Госдуме считают, что это положительно скажется на «ментальном здоровье» жителей страны и сделает бизнес легальным.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Виктору Зубареву. Предложение парламентарий изложил в письме на имя министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщил сайт RT.

Зубарев подчеркнул, что весной 2020 года россияне зачастую интересовались в аптеках препаратами для поддержания центральной нервной системы. При рассмотрении идеи он попросил учитывать «тревожные данные статистики».

«В целях благополучного развития ментального здоровья наших граждан прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет», — написал депутат.

Он считает, что в него должна входить плата за услуги психолога и психотерапевта. Условием для оформления вычета Зубарев назвал обращение в организации или к специалистам, которые имеют лицензии на оказание подобных услуг.

При принятии таких мер, считает парламентарий, на профессиональном рынке будет меньше «коучей» без лицензии.