Налоговый вычет за покупку жилья предложили увеличить до 3 миллионов рублей

Налоговый вычет за строительство или покупку жилья в России может вырасти с 2 до 3 миллионов рублей. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение в Госдуму депутат от ЛДПР Максим Зайцев, сообщило РИА «Новости».

Инициатива также предполагает увеличение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов по уплате процентов по кредиту. Эту сумму предлагается увеличить с трех до четырех миллионов рублей, уточняется в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, Зайцев предлагает разрешить получать налоговый вычет с лимитом до трех миллионов рублей за каждый приобретенный объект недвижимости. И еще один пункт проекта касается получения налогового вычета за уплаченные по займу проценты за каждый приобретенный объект недвижимости на сумму не более четырех миллионов рублей.

В Федеральной налоговой службе напомнили, что с 21 мая россияне смогут оформить налоговый вычет автоматически, без сбора документов и посещения налоговой инспекции. Речь идет о возврате части налога при покупке жилья, земли, а также по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС).