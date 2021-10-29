Россиянам рассказали о возможности дважды получить налоговый вычет за квартиру
Юрист Соловьев: при покупке второй квартиры россияне имеют право дополучить налоговый вычет
Россияне могут дополучить сумму налогового вычета при покупке второй квартиры, если стоимость первого жилья была менее двух миллионов рублей, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Имущественный вычет с начала 2014 года закрепляется за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости, как это было раньше, напомнил Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Согласно новым правилам, даже те, кто купил квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, может дополучить сумму налогового вычета при приобретении второго объекта недвижимости.
За получением недовыплаченных сумм юрист рекомендует обращаться в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости или непосредственно к своему работодателю, предварительно собрав необходимые документы, в числе которых заявление, документы о собственности, платежки и документы о размере предыдущего вычета.
Россияне могут вернуть часть потраченных денег на ремонт купленной без отделки квартиры в новостройке, напомнил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. Для этого нужно воспользоваться налоговым вычетом. Юрист добавил, что деньги вернуть можно за установку дверей и окон, монтаж электрики, системы водоснабжения, отопления, за укладку плитки, обустройство напольного покрытия, потолка и оклейку стен обоями. Для вычета можно предоставить документы, подтверждающие расходы на покупку материалов и оплату работ.