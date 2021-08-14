Налоговый вычет предложили ввести для компаний, оплачивающих фитнес сотрудникам

В России нужно ввести налоговый вычет для компаний, которые оплачивают физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах своим сотрудникам. С этой идеей выступила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Фитнес-отрасль имеет серьезный потенциал в реализации национальных задач, направленных на увеличение доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 году», — рассказала она в беседе с ТАСС.

По ее мнению, чтобы увеличить в России количество вовлеченных в занятия спортом, необходимо развить корпоративный спорт, внедрив налоговый вычет для компаний-работодателей, которые оплачивают физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах и спортивных секциях своим сотрудникам.

Силина уверена, что такая мера позволит мотивировать работодателей превентивно заниматься здоровьем сотрудников и увеличит количество занимающих физкультурой. Она предложила внедрить меры в виде снижения налогов на имущество и землю для арендодателей, которые предоставляют площади под физкультурно-оздоровительные объекты.