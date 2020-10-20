Налоговый вычет по НДФЛ за занятия спортом предложили ввести в России

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовили представители Министерства финансов по поручению президента России Владимира Путина. В случае принятия они должны будут пополнить линейку социальных налоговых вычетов.

«Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. По сути, он представляет собой форму участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан», — говорится в сообщении кабмина.

Уточняется, что «оздоровительный» налоговый вычет будут предоставлять в размере произведенных расходов. Сумма не должна превышать 120 тысяч рублей за налоговый период. Наибольший размер вычета составит 15,6 тысячи рублей, то есть 13% от максимальной суммы.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов подчеркнул, что поддержать идею необходимо в случае, если она станет мотивацией для граждан вести правильный образ жизни.