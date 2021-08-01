Налоговый вычет на спорт и фитнес вступил в силу в России

В России 1 августа вступил в силу закон, который вводит вычет по НДФЛ при тратах жителей на спорт и фитнес. Как уточнило «РИА Новости», возместить можно будет только те расходы, которые россияне понесут с начала 2022 года.

Вычет предоставят тем россиянам, которые потратили деньги на физкультурно-оздоровительные услуги. Причем, это касается не только самого налогоплательщика, но и его несовершеннолетних детей.

Так называемый «спортивный» вычет вместе с другими вычетами не может быть больше суммы в 120 тысяч рублей. Это значит, что вернуть себе россияне смогут не больше 15,6 тысячи рублей в год.

Чтобы вернуть себе часть потраченных средств, нужно заниматься спортом или фитнесом в организациях, для которых это профиль является основным. Кроме того, места занятий должны быть включены в специальный перечень, который каждый год будет составлять Минспорт.

Ранее эксперты напомнили, от каких налогов в России освобождены пенсионеры. В некоторых регионах есть льготы на транспорт, по всей стране есть освобождение по земельному налогу на конкретную площадь. Кроме того, пенсионерам не нужно платить за любой один из объектов недвижимости.