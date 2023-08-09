Общество 09 августа 2023, 19:35 Налоговый вычет на покупку школьных товаров призвали ввести в России Депутат Даванков попросил Минфин ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров Pxhere

Читать 360tv в

В России предложили ввести налоговый вычет на приобретение школьных товаров. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил соответствующее обращение министру финансов России Антону Силуанову, сообщил ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от семи до 17 лет», — указал депутат.

Реклама

Исключение составят семьи, годовой доход которых выше пяти миллионов рублей. Парламентарий опирался на данные Росстата. Согласно им, в прошлом году сборы мальчика в первый класс обошлись родителям в 22,3 тысячи рублей, девочки — 26,8 тысячи. Как уточнил Даванков, расходы на покупку школьных товаров в семье с обоими работающими родителями составляют порядка 30% от семейного бюджета.

Отсутствие компенсации может поставить семьи, особенно неполные и малообеспеченные, в крайне затруднительное финансовое положение, подчеркнул депутат. А налоговый вычет поспособствует установлению социальной справедливости, так как поможет облегчить подготовку детей к школе, заключил зампред Госдумы.

В Подмосковье более 33 тысяч детей получат пособия за август и сентябрь в конце лета. Ранняя выплата поможет родителям подготовить ребенка к школе.