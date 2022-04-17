Налоговый вычет на детей. Что это за выплата и как ее получить

Россияне с детьми могут оформлять так называемый детский налоговый вычет. Он предусматривает уменьшение на определенную сумму ставки по НДФЛ. Стандартный вычет — это сумма, которая ежемесячно вычитается из дохода при начислении такого налога, рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Получить такой вычет могут граждане России, у которых есть дети и доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. Размер вычета составляет 1400 рублей в месяц — на первого или второго ребенка, на третьего ребенка и последующих детей — три тысячи рублей, написала «Российская газета».

«Он будет предоставляться ровно до того момента, пока головной доход родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей», — подчеркнул Соловьев.

Таким образом, при условии, если родитель получает зарплату 50 тысяч рублей в месяц, значит, на стандартный вычет он сможет рассчитывать в течение семи месяцев ежегодно. Если оба родителя получают примерно 30 тысяч рублей каждый, то экономия ежегодно составит восемь тысяч рублей.

Соловьев уточнил, что налоговый вычет рассчитывается и предоставляется работодателем автоматически. Человеку нужно сдать в бухгалтерию свидетельства о рождении детей и написать заявление.

«И, как говорят, спишь спокойно. Бухгалтерия может сама за вас оформит соответствующие документы», — сказал юрист.

Он подчеркнул, что вычет можно оформлять на ребенка до достижения им 18 лет. Либо, если ребенок учится очно в учебном заведении, то вычет будет ограничен его 24-летним возрастом.