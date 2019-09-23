Налоговые выплаты клиентам НПФ предложили увеличить

Организация направила подготовленный документ в Министерство финансов, Минэкономразвития и Банк России. Законопроект также предлагает освободить государственные пенсии от НДФЛ.

По инициативе АНПФ, предельная база для начисления налогового вычета должна быть увеличена со 120 до 400 тысяч рублей. В результате налоговый вычет должен составить 52 тысячи рублей против нынешних 15,6 тысячи рублей.

Сумма начисляется «в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию».

По мнению специалистов ассоциации, благодаря налоговым льготам клиентская база негосударственного пенсионного обеспечения может повыситься более чем на 10%. Таким образом система будет продолжать успешно развиваться.

Если предложения АНПФ будут приняты, клиенты пенсионных фондов с высоким доходом смогут увеличить свои взносы на 5%.