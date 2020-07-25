СК раскрыл, сколько Россия ежегодно теряет из-за налоговых преступлений

Каждый год российский бюджет теряет более 58 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений. Об этом заявила заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей», — привело РИА «Новости» слова Леоненко.

Она добавила, что в целом динамика налоговой преступности в период с 2016 по 2019 год находится на относительно стабильном уровне. При этом генерал-полковник отметила, что наблюдается и небольшое снижение.

В конце января МВД России сообщило, что в 2019 году правоохранители выявили более 104 тысяч преступлений в экономической сфере. Материальный ущерб составил 447,2 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом количество преступлений сократилось. Их стало меньше на 4,1%. Ущерб составил 403,8 миллиарда рублей, из них ущерб от налоговых преступлений оценили в 94,9 миллиарда рублей. Чаще всего преступления относились к категориям тяжких и особо тяжких — 60,3%.