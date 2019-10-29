Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

Из кодекса исключили несколько понятий. Теперь в нем нет определений «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

Приобретение, создание и содержание имущества общего пользования теперь не облагается налогом на прибыль. Не придется его платить за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства. Они должны относиться к имуществу общего пользования и располагаться в пределах территории садоводства или огородничества.

Плату за услуги и работы товарищества по управлению имуществом тоже освободили от налога на прибыль.

Закону подчиняются правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.