Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
Налог на прибыль не придется платить собственникам садовых или огородных земельных участков со сделанных взносов. Льготы действуют для тех, кто не является членом товарищества. Изменения внесли в Налоговый кодекс, они вступили в силу 29 октября, напомнила «Парламентская газета».
Из кодекса исключили несколько понятий. Теперь в нем нет определений «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».
Приобретение, создание и содержание имущества общего пользования теперь не облагается налогом на прибыль. Не придется его платить за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства. Они должны относиться к имуществу общего пользования и располагаться в пределах территории садоводства или огородничества.
Плату за услуги и работы товарищества по управлению имуществом тоже освободили от налога на прибыль.
Закону подчиняются правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.