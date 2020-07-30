Налоговые декларации с ошибками будут считаться недействительными в РФ

Партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов пояснил, что смысл проверки заключается в контроле за правильностью декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога. Целью этого является установление уровня корректности применения законодательства, информирует «Царьград».

Согласно документу, при выявлении ошибки сотрудники службы требуют в течение пяти дней внести коррективы в назначенный срок. Вместе с тем факт наличия ошибок не дает оснований считать, что декларация не была подана.