Налоговые декларации с ошибками будут считаться недействительными в РФ
Федеральная налоговая служба (ФНС) больше не будет принимать декларации с ошибками - они станут недействительными, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на правительственные поправки в НК РФ.
Партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов пояснил, что смысл проверки заключается в контроле за правильностью декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога. Целью этого является установление уровня корректности применения законодательства, информирует «Царьград».
Согласно документу, при выявлении ошибки сотрудники службы требуют в течение пяти дней внести коррективы в назначенный срок. Вместе с тем факт наличия ошибок не дает оснований считать, что декларация не была подана.