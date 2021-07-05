Российскую налоговую систему решили донастроить, чтобы бюджет каждый год получал дополнительно 400 миллиардов рублей. Этот вопрос сейчас обсуждают в правительстве, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника и близкие к правительству источники.

По словам собеседников газеты, более 100 миллиардов рублей бюджету может принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли. Еще около 90 миллиардов рублей, написала газета, принесет расширение налога на дополнительный доход для нефтяной сферы, 100 миллиардов рублей обеспечит совершенствование системы акцизов и 100 миллиардов — изменение схемы налогообложения состоятельных россиян и другие меры.

Источники издания подчеркнули, что окончательного решения на заседании бюджетной комиссии 1 июля так и не приняли.

«Многие из упомянутых фискальных инициатив уже обсуждались, но в комплексе это выглядит как „фронтальное повышение налогов“. Если до кого-то не добрались в 2021 году, доберутся в 2022 году», — рассказал «Ведомостям» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Один из источников издания отметил, что концепцию на заседании комиссии представили в общих чертах, а детали обновленной системы налогообложения станут известны после того, как правительство сформирует поручения.