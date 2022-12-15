Общество 15 декабря 2022, 11:53 Налоговую льготу для отдельных категорий россиян на дачи призвали распространить в Госдуме

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, в котором говорится о включении садовых домов в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан. Об этом написал RT.

То есть отдельным категориям налогоплательщиков предоставляется льгота в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта в собственности, который никак не используется в целях бизнеса.

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В число льготников входят Герои Советского Союза и Герои России, лица, награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры и другие категории.

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