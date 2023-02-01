Общество 01 февраля 2023, 13:21 Налоговой вычет предложили увеличить при покупке недвижимости на Дальнем Востоке

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Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением повысить сумму налогового вычета при покупке жилья на Дальнем Востоке. Об этом написал RT.

Политик отметил, что власть реализует инициативы для дополнительной поддержки граждан, желающих переехать на Дальний Восток.

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Федоров напомнил, что каждый россиянин имеет право вернуть 13% от суммы не более двух миллионов рублей при покупке жилья, а если брал ипотечный кредит — то от суммы до трех миллионов рублей.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности двукратного повышения сумм налогового вычета — до четырех и шести миллионов рублей соответственно — для граждан, приобретающих жилую недвижимость в пределах Дальневосточного федерального округа», — сказал он.

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