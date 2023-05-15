Общество 15 мая 2023, 15:45 Налоговики заблокировали счета психолога Тлиашиновой — СМИ Super.ru: счета психолога Тлиашиновой заблокировали за непредоставление декларации РИА «Новости»

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Сотрудники налоговой службы заблокировали счета известного психолога и автора проекта «Мастер разборов» Инны Тлиашиновой, сообщило издание Super.ru. Причиной блокировки стало непредоставление налоговой декларации.

Тлиашинова стала очередным блогером-миллионником, за которого взялись налоговики. В этот раз сотрудники ФНС приостановили операции по счетам компании психолога «Научно-исследовательский центр академии мастера разборов имени Инны Тлиашиновой». Представители компании не предоставили обязательные декларации вовремя, что и стало причиной введенных мер, отметили авторы статьи.

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У Инны Тлиашиновой уже возникали проблемы с налоговой, напомнило издание. В марте этого года арестовывали счета ее компаний — это случилось после возбуждения уголовного дела против блогера Лерчек. По итогам 2022 года психолог заработала 200 миллионов рублей, напомнили журналисты.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство начнет очередные проверки блогеров. Это случится, если ФНС предоставит следователям материалы о задолженностях миллионников.