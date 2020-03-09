Налоговики раскрыли самые популярные заработки самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала виды деятельности, наиболее популярные у самозанятых. На первом месте оказалась перевозка пассажиров.

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые, стали пассажироперевозки. По сведениям фискальной службы, этим зарабатывают 16,5% самозанятых. Так они определили вид своей деятельности через приложение «Мой налог», сообщил сайт RT со ссылкой на ФНС.

Кроме того, самозанятые россияне зарабатывают тем, что сдают в аренду жилье, работают на стройках, занимаются репетиторством. Многие нашли себя в маркетинге и рекламе. Средняя сумма чека, который оплачивают потребители услуг самозанятых, составила 1050 рублей.

Сейчас в России 465 тысяч официально зарегистрированных самозанятых. Экспериментальное налогообложение введено в 23 регионах страны.

В Москве к концу 2019 года зарегистрировались 192 тысячи самозанятых, и их число растет в среднем на 15–20 тысяч человек ежемесячно. В столице самым популярным видом деятельности для этой категории налогоплательщиков неожиданно стал фотобизнес и услуги по уборке.