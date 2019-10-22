Налоговая заморозила счета «Ленфильма»

Налоговая служба заблокировала счета киностудии «Ленфильм» Федора Бондарчука, в том числе из-за долга, взятого еще в 2013 году. По две ячейки находились в ВТБ и Райффайзенбанке.

Первые два счета в ВТБ еще 20 сентября, а в Райффайзенбанке — спустя меньше месяца, 8 октября, передает РБК со ссылкой на данные ФНС. В сентябре Бондарчук, являющийся председателем совета директоров организации, попросил президента Владимира Путина помочь в погашении долга.

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В пресс-службе ВТБ подтвердили сайту, что кредитная организация была вынуждена заблокировать счета «Ленфильма» по требованию ФНС. В Райффайзенбанке на запрос не ответили.

В любом случае налоговая служба имеет право блокировать счета налогоплательщика, если тот не платит. ФНС может полностью или частично заморозить счет. В первом случае компания имеет право перечислять в счет долга поступающие налоги, взносы и зарплату.

17 октября судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении «Ленфильма» о взыскании более семи миллионов рублей налогов и прочих сборов. Кроме того, студия должна вернуть ВТБ кредит в размере 1,5 миллиарда рублей, которые взяла на модернизацию киностудии в 2013 году.

В последние годы Минкультуры не поддерживало проекты «Ленфильма». Студия не получала субсидий с 2017 года. Кроме того, с 2015 года организация пытается продать свою недвижимость, чтобы погасить долги. Шесть раз на торги выставлялись земельный участок на улице Тамбасова площадью 97,7 тысячи «квадратов» и семь нежилых помещений общей площадью 17 тысяч квадратных метров. Последняя попытка продажи состоялась в марте 2019 года. С тех пор цена актива снизилась с 2,1 до 1,6 миллиарда рублей, но продать объекты так и не удалось.