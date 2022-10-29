Налоговая поможет мобилизованным решить финансовые вопросы | 360°

Общество 29 октября 2022, 23:19 Налоговая поможет мобилизованным решить финансовые вопросы Налоговая служба открыла специальный сервис для помощи мобилизованным Pxhere

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На сайте налоговой запустили сервис, на котором призванные в ходе частичной мобилизации могут получить ответы вопросы, связанные с финансами. связанные с финансами. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Россияне могут узнать о переносе сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов. На сайте рассказывается о приостановке проведения проверок по соблюдению российского валютного законодательства, сдвигах сроки представления отчетов по финансовым операциям.

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Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения, добавили в НИА «Нижний Новгород».

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Накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации в стране. Он сообщил, что установленное президентом задание по призыву 300 тысяч россиян выполнено.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем, кто вступил в ряды Вооруженных сил (ВС) и поручил Шойгу учесть ошибки во время мобилизации в ходе модернизации работы военкоматов. В формирование всех компонентов ВС России, отметил он, необходимо внести коррективы.