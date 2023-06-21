Общество 21 июня 2023, 20:33 Налоги на машино-места уравняют в Петербурге

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Власти Санкт-Петербурга решили уровнять налоговую нагрузку для всех владельцев мест хранения личного автотранспорта. Об этом сообщили «Невские новости».

Ранее аналогичные участки могли облагаться разными налогами. Новый закон должен изменить такой порядок вещей.

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«Ситуация абсурдная: если человек владеет выделенным машино-местом, он платит налог по ставке 0,3%. Если он в праве собственности владеет долей паркинга стоимостью более 300 миллионов рублей, он платит по ставке 2%», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Политик отметил, что жители города неоднократно обращались к властям из-за этого вопроса.