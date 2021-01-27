Налоги для производителей спортивного питания предложили снизить в РФ
Депутат Госдумы РФ Алексей Кобилев предложил снизить стоимость отечественного спортивного питания и улучшить его качество благодаря налоговым послаблениям для производителей, пишет сайт NEWS.ru.
Парламентарий направил обращение с такой инициативой министру промышленности и торговли Денису Мантурову и министру спорта Олегу Матыцину. Кобилев отметил, что в нашей стране такая продукция довольно популярна.
В настоящий момент большое число россиян посещают фитнес-центры и принимают различные спортивные продукты из белков и углеводов. При этом отечественные товары зачастую не выдерживают конкуренции с зарубежными. Это происходит из-за скудного ассортимента и не лучшего качества.