Налоги для производителей спортивного питания предложили снизить в РФ

Парламентарий направил обращение с такой инициативой министру промышленности и торговли Денису Мантурову и министру спорта Олегу Матыцину. Кобилев отметил, что в нашей стране такая продукция довольно популярна.

В настоящий момент большое число россиян посещают фитнес-центры и принимают различные спортивные продукты из белков и углеводов. При этом отечественные товары зачастую не выдерживают конкуренции с зарубежными. Это происходит из-за скудного ассортимента и не лучшего качества.