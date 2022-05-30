Налог при продаже жилья предложили отменить для семей с детьми

Семьи с детьми предложили освободить от уплаты подоходного налога при продаже единственного жилья. Также отменить налог крупные риелторские компании попросили в том случае, если квартира досталась в наследство.

Если жилье находится в собственности менее трех лет, то необходимо уплатить 13% подоходного налога. Такое правило сейчас действует при продаже единственной недвижимости или доставшейся в наследство.

Крупные риелторские компании предложили отменить НДФЛ при продаже единственного жилья для семей с детьми, а также для тех, кто получил квартиру в наследство. Федеральная компания «Этажи» направила обращение в правительство и Минфин, сообщили «Известия».

«Инициатива носит социальный характер. Введение нормы поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия без дополнительных расходов на уплату налогов», — пояснил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Минфин уже получил обращение и пообещал рассмотреть инициативу. В пресс-службе правительства заявили, что письмо пока не поступило.