Общество 14 марта 2023, 03:43 Налог при продаже жилья предложили отменить для малоимущих россиян «Известия»: малоимущим семьям могут отменить подоходный налог при продаже жилья РИА «Новости»

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Малоимущие семьи предложили освободить от НДФЛ, который оплачивается от продажи жилой недвижимости. С такой инициативой в Совфед и Минфин обратилась федеральная компания «Этажи», сообщила газета «Известия».

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что предложение достойно рассмотрения. По его словам, от такого налога следует освободить все семьи с детьми, которые хотят улучшить жилищные условия.

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«Учитывая повышенный объем соцобязательств, который сейчас ложится на бюджеты всех уровней, новые меры поддержки должны отличаться явно выраженным таргетированным характером», — отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

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По мнению эксперта «Народного фронта» Павла Склянчука, предложение по отмене подоходного налога соответствует принципам адресности и учета нуждаемости, поэтому его нужно поддержать. Он напомнил, что срочная продажа квартиры является чаще всего вынужденной мерой для семей, которые оказались в тяжелом положении.

Минтруд России ранее разработал проект постановления, согласно которому, родители детей-инвалидов смогут дополнительно брать до 24 выходных подряд.