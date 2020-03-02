Налог на собак предложили ввести в российском городе

Региональные власти тратят порядка 14 тысяч рублей на отлов, чипирование и стерилизацию бездомной собаки. Сумма немаленькая, а бюджетных денег не хватает. Власти Якутска предложили ввести соответствующий налог для владельцев питомцев.

Как отметила мэр Якутска Сардана Авксентьева, на отлов бездомной собаки, ее размещение на карантин, чипирование и стерилизацию необходимо около 14 тысяч рублей.

«Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное. Среди населения реализация федерального закона о животных не находит поддержки», — цитирует главу города «Интерфакс».

По словам Авксентьевой, владельцы животных во многих странах платят налоги на своих питомцев в обязательном порядке. Эти сборы помогают содержать приюты. Более того, хозяева собак проходят обучение и платят страховку, которая подразумевает ответственность перед другими людьми.

Мэр Якутска попросила помощи у меценатов, жителей города и предприятий, чтобы те поддержали местный пункт передержки животных.

«Помощь принимается в любом виде — будки, стройматериалы, медикаменты, корм для собак, финансовая помощь. Все проводимые мероприятия будут задокументированы для того, чтобы затем подготовить иски и взыскать фактически понесенные затраты из бюджета республики», — отметила она.

С января 2020 года действует закон об обращении с бездомными животными. Согласно документу, на мероприятия требуется сумма более 190 миллионов рублей. На строительство приюта должно идти 46 миллионов рублей. Но в региональном бюджете на беспризорных животных выделено всего 5,7 миллиона, а в городском — 1,7 миллиона.