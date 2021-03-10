Налог на блогеров предложили ввести в России

Российские власти хотят обязать иностранные платформы платить за блогеров налоги. Этот шаг приведет к увеличению бюджета. С инициативой выступило Министерство цифрового развития РФ, сообщила газета «Ведомости».

Если изменение будет закреплено в федеральном законе, то Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и другие платформы будут должны выплачивать России НДФЛ за блогеров, зарабатывающих на рекламе.

«Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в интернет», — рассказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский.

Как правило, блогеры, у которых иностранные компании заказывают рекламу, получают деньги на личный счет. И налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий. Тем не менее неизвестно, как будет выглядеть процесс отслеживания платежей — вопросов к инициативе остается много. Сами платформы пока никак не отреагировали на план министерства.