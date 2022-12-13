Эксклюзив 13 декабря 2022, 17:00 Наличие у Виктора Бута Telegram-канала опровергли Супруга Виктора Бута назвала фейковым появившийся Telegram-канал с именем мужа РИА «Новости»

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Состояние вернувшегося в Россию из американской тюрьмы предпринимателя Виктора Бута не позволило ему завести страницы в социальных сетях и Telegram-канал. Об этом в беседе с «360» заявила жена бизнесмена Алла Бут.

Она подчеркнула, что готова назвать сразу три причины, почему Виктор Бут пока не присутствует в интернете.

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«Он сих пор пользуется кнопочным телефоном и не успел освоить никакие гаджеты, во-вторых, у него сильно село зрение. Не может тексты набирать, пока не пройдет обследование у офтальмолога, чтобы получить очки. Он просто не видит. В-третьих, у него сейчас нет на это времени», — заявила Алла Бут.

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Супруга предпринимателя подчеркнула, что сейчас Бут проходит обследование в больнице. После возвращения у него не проходят головокружения, бессонница и переутомление. Алла Бут призналась, что ни она сама, ни супруг еще до конца не осознали, что для них все закончилось.

«Я его сегодня полдня не видела и не слышала. Мне уже кажется, что все это было сном или фильмом, начинается фобия, что его нет. Я ему постоянно звоню, потому что мне уже страшно, что это мне приснилось», — заявила она.

По ее словам, для полного восстановления семье нужно время, а вышедшему на свободу предпринимателю — адаптироваться к новой реальности.

«Он пока практически ничего не видел. Пока мы ехали на машине, он посмотрел на Москву. У него были только возгласы восторга. Потому что город украшен к Новому году. Это его, конечно, поразило. Но пока еще не было возможности погулять и пройтись», — поделилась Алла Бут.

Осужденный в США российский предприниматель Виктор Бут вернулся домой после 15 лет в заключении по обвинению в незаконной продаже оружия. Своей вины он так и не признал. США передали Виктора Бута в Россию в обмен на осужденную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.