Наличие парка в ЖК стало главным покупательским трендом 2021 года

Наличие парка в жилом комплексе стало главным трендом покупательского спроса. Как сообщила компания «Главстрой», этот показатель лидирует второй год подряд. Треть покупателей проектов бизнес-класса хотят, чтобы парк или набережная были обязательным элементом инфраструктуры их будущего дома.

Такие критерии стали одними из решающих в вопросе выборе недвижимости. Жилые комплексы с хорошим озеленением всегда были популярны, но сильнее всего спрос на них вырос в 2020-м и 2021-м.

Покупатели делают выбор в пользу панорамных окон и террас с видом на зеленый ландшафт или водоемы. Для жителей стало важно, чтобы рядом были обособленные зоны для прогулок и занятий спортом.

Наблюдения «Главстроя» показали, что покупатели предпочитают парки или набережные в шаговой доступности. Такие жилые проекты имеет и высокую инвестиционную привлекательность. Цена на подобную недвижимость может вырасти с момента начала строительства на 60–70%.

Влияние самоизоляции

Опросы клиентов компании показали, что ранее наличие собственного парка внутри жилых кварталов являлось по большей части вспомогательным. Лишь около 50% покупателей считали это важным элементом их будущего дома.

Однако после самоизоляции уже более 70% опрошенных считают собственный парк весомым стимулом для покупки, а треть опрошенных решили, что наличие парка — обязательный элемент инфраструктуры.

Стоит отметить, что благоустройство проводят практически во всех новых строящихся проектах Москвы. При этом средняя площадь озеленения в основном не превышает одного гектара и пропорционально зависит от масштабов комплекса.

Однако есть проекты, концепция которых выходит за пределы стандартного благоустройства. На их территории расположены полноценные парки. В границах Старой Москвы насчитывается не более 10 проектов, где площадь озеленении внутри ЖК превышает три гектара.

Примеры проектов

Парк проекта «Прогрессивные жилые кварталы Balance», расположенного в Юго-Восточном округе Москвы, является одним из самых крупных в жилых кварталах.

Его концепцию компания «Главстрой» разработала совместно с бюро Citymakers — соавторами концепции парка «Зарядье».

Задача социокультурной программы развития ЖК Balance — сделать парк новой точкой притяжения и учесть интересы всех его участников: жителей, городских властей и бизнеса.

Проект парка подразумевает возможности для работы, рекреационные и культурно-досуговые зоны. Парк внутри Balance станет местом, которое объединит уникальные функции.

Здесь создадут удобства для жителей всех возрастов, в том числе детей, подростков и пенсионеров. ЖК Balance станет местом для комфортного проживания, в котором можно будет найти новые пространства для интересного досуга.

Баланс публичного и приватного сможет удовлетворить потребности жителей ЖК Balance и деликатно интегрировать новое общественное пространство в канву района. Проект предусмотрел проведение мероприятий разных форматов, проводимых в течение всего сезона.

Акцент сделали на всесезонность общественного пространства, разнообразие видов событий, продвижение здорового и активного образа жизни, защиту окружающей среды.

Социокультурная программа

Площадь социокультурной программы развития парков от компании «Главстрой» в Москве составляет 25 гектаров.

Она предусматривает создание парковых комплексов в жилых кварталах, а также благоустройство прилегающих территорий.

Программа компании позволяет комплексно решать вопрос благоустройства жилых территорий, учитывая интересы всех участников: власти, жителей и бизнеса. Она способствует формированию бесшовной парковой среды города.